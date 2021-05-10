Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,1% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 686,53 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,06% и равнялся 1 578,39 пункта.

«Зеленый» внешний фон зовет к продолжению покупок российских акций, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Внешний фон зовет к продолжению покупок: подрастают американские фьючерсы, в «зеленой зоне» торгуются промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Так что открытия российского рынка мы ждем небольшим ростом. Потенциал движения вверх есть: сильное сопротивление по индексу Мосбиржи расположено около 3 715 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала», — комментирует эксперт.



Сегодня последний с дивидендами торгуется СберБанк, напоминает аналитик. По его мнению, рисков переходить отсечку реестра нет, «Сбер» традиционно быстро закрывает дивидендный гэп, а бумага очень хорошая».