Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025—2026 годах, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По мнению экономистов, нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. И «охладить» экономику под силу будет только очередному циклическому спаду. Эксперты допускают, что в развитых странах он может начаться и раньше. Три внутренних сценария для России, по мнению аналитиков, предусматривают новую индустриализацию, социальный разворот или стабилизацию. А главными проблемами в этот период станут борьба с бедностью и повышение производительности труда.

В базовом сценарии развития мировой экономики эксперты ЦМАКП прогнозируют завершение пандемии в середине 2021-го, темпы роста мирового ВВП на уровне 4% в год, а также увеличение цен на нефть до 82—85 долларов за баррель к концу десятилетия. Консервативный сценарий (в докладе он обозначен как сценарий «структурного кризиса») предполагает затягивание пандемии до середины 2022-го, темпы роста ВВП на уровне 2—3% в год и переход к низким ценам на нефть в 50—55 долларов за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до 65 долларов к 2030-му.



Оба варианта прогноза на ближайшее десятилетие объединяет циклический спад, который, по мнению экономистов ЦМАКП, произойдет в середине 2020-х годов. В базовом сценарии он станет следствием перегрева рынков на фоне монетарного стимулирования, а в консервативном — логичным продолжением долгового кризиса, который возникнет в первую очередь в странах Южной Европы и Турции из-за долгой пандемии. Таким образом, в 2025 году темпы прироста мирового ВВП сократятся до 1—2%.



Динамика российской экономики в силу ее сырьевой направленности окажется более сдержанной: валовой продукт на горизонте десяти лет будет расти на 1,5—2% ежегодно, а в кризис и вовсе приблизится к нулевым значениям, полагают в ЦМАКП. При этом ключевым для развития экономики станет «узел проблем», связанный с уровнем благосостояния населения и борьбой с бедностью.

Кроме того, экономические успехи России определит уровень занятости населения и производительности труда.

Основываясь на этих предпосылках, эксперты ЦМАКП смоделировали три внутренних сценария для России до 2030 года. Первый из них — «новая индустриализация» — предполагает реализацию в мире базового прогноза экономического роста, благодаря которому в РФ станет возможным активное стимулирование инвестиций, технологическое обновление производств и рост производительности труда. Это, в свою очередь, приведет к увеличению зарплат и потребления. Экономисты отмечают, что ведущую роль в таком сценарии сыграет частный бизнес, а усилия государства сформируют «каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию на фоне вызовов перспективного периода, российской экономики».

Второй сценарий — «социальный разворот» — предусматривает обеспечение экономического роста в России за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере (с эффектом «лидерства» по отношению к рыночному сектору), а также МРОТ и пенсий. Такие действия повлекут за собой благоприятные последствия как для населения, так и для потребительского спроса, но окажут давление на доходы компаний. В результате это будет сдерживать модернизацию производственного аппарата и повлияет на торговый баланс через ускоренное расширение импорта.



И, наконец, третий сценарий — «стабилизация» — станет реакцией на структурный кризис в мировой экономике и будет характеризоваться отсутствием явных действий по стимулированию роста и импортозамещением. Последнее фактически будет единственным содержательным приоритетом России.

Впрочем, авторы прогноза отмечают, что на реализацию указанных сценариев могут повлиять возможная утрата социальной стабильности в стране из-за смены поколений, резкий рост реальной безработицы и риск военных конфликтов.