Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назначен членом наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, полномочия члена наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Валерия Сидоренко прекращены.
«Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Сидоренко В. В. Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» заместителя председателя правительства Российской Федерации Чернышенко Д. Н.» — говорится в документе.