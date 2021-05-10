Большинство россиян (64%) имеют личные сбережения. 19% респондентов ежемесячно откладывают до 10% от своей зарплаты, 8% опрошенных могут позволить себе откладывать 30% и больше. Таковы результаты опроса НПФ «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»).

Из тех, кто не делает сбережений, большая часть — 72% — не копят из-за того, что им хватает средств только на ежемесячные расходы. Только 14% респондентов отказываются делать сбережения из-за недоверия к банковской системе.



При этом накопления имеют 73% пар, а вот среди одиноких женщин откладывает деньги только чуть больше половины (51%) респонденток, в то время как среди одиноких мужчин — 62%.

Более 43% респондентов на вопрос «Планируете ли вы свой бюджет?» ответили, что доходы и расходы не планируют, но стараются тратить денежные средства разумно. Так или иначе планируют расходы 58% участников опроса. Живущие вне семьи россияне еще чаще расходуют средства «по ситуации» — 46% ответили, что расходы не планируют, и только 24% сообщили, что планируют расходы на месяц, в то время как в парах эти варианты ответов выбрали 43% и 29% соответственно.

Основными мотивами для ведения семейного бюджета, по мнению респондентов:

«чтобы отсечь спонтанные расходы, отказаться от ненужных покупок» — 10% опрошенных;

«чтобы создать финансовый резерв на время семейного кризиса» — 11%;

«чтобы установить долгосрочные цели» — 5%;

«для всего вышеперечисленного» — 74%.

Среди семейных респондентов 55% имеют общий семейный бюджет, 31% семей — и общий, и личный бюджеты, и только 14% семей имеют строго раздельные бюджеты супругов.

Судя по опросу, в большинстве российских семей царит финансовое равноправие: 64% респондентов согласовывают крупные траты друг с другом, оставляя мелкие расходы на усмотрение каждого, и только в 14% семей бюджетом распоряжается один из членов семьи единолично: 8,5% замужних женщин и 10% женатых мужчин сказали, что финансовые решения в семье принимают они.

62% опрошенных ответили, что деньги в бюджет семьи должны вкладывать оба партнера, вне зависимости от уровня заработной платы. Так считают 65% женщин и 62% мужчин. 18% семейных респондентов полагают, что деньги в строго определенный бюджет муж и жена должны вкладывать поровну, а заработанные сверх этого деньги каждый может расходовать по-своему: такое мнение разделяют 25% женщин и 18% мужчин. При этом 4% опрошенных женщин и 14% мужчин сказали, что основной бюджет расходов семьи формируют они лично. Только 7% респондентов имеют раздельные бюджеты для каждого из работающих членов семьи.

Большинство копит на непредвиденные расходы (22%), на случай потери основного дохода (20%) и на покупку недвижимости (14%). На пенсию копят только 11% респондентов, при этом 82% утверждают, что начинать копить на пенсию нужно как можно раньше.

В случае утраты источника дохода накопленных средств хватит на полгода почти каждому третьему участнику опроса, на год — 15% респондентов, на несколько лет — 12%. Наиболее «запасливыми» оказались участники опроса в возрасте 31—40 лет.

Превалирующее большинство респондентов предпочитают хранить деньги на банковском депозите (42% опрошенных), четверть респондентов имеют ценные бумаги, 23% покупают иностранную валюту, 14% инвестируют в недвижимость.