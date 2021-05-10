Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планируется очно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник президент сообщил, что после вакцинации от коронавируса (первый компонент прививки он получил 23 марта, второй — 14 апреля) анализы от 9 мая показали у него хороший результат по антителам. В беседе с журналистами Путин пояснил, что «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности», который у него оказался на уровне 15. По оценкам врачей, добавил глава государства, «это хороший результат».

Петербургский международный экономический форум состоится 2—5 июня. Он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. При этом, в частности, канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил свое участие в планерном заседании ПМЭФ в качестве одного из главных гостей в видеоформате.