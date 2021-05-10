Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 33 копейки к предыдущему закрытию и составил 74,1175 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 29,2 тыс. сделок почти на 881,9 млн долларов, диапазон котировок составил 73,5125—74,2375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,1825 рубля, увеличившись на 41 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,3 тыс. сделок на 108,4 млн евро по курсам от 89,26 до 90,275 рубля за евро.