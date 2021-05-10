Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС), чтобы оспорить штраф на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Об этом говорится в документах картотеки арбитражных дел.

По данным картотеки, Арбитражный суд Москвы принял 7 мая исковое заявление об оспаривании постановления от 27 апреля 2021 года по делу № 11/04/14.31-54/2020 и приложенные к нему документы от Apple Inc. к ответчику ФАС России. Суд назначил на 21 июня собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания.

27 апреля ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в размере более 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Это произошло после заявления «Лаборатории Касперского».

Ведомство тогда отмечало, что в августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. по заявлению АО «Лаборатория Касперского». Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля».

Регулятор выдал Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Помимо этого, предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

В свою очередь в Apple, комментируя решение службы о наложении оборотного штрафа в размере более 12 млн долларов, сообщили, что компания не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке.