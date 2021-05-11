Курсы доллара и евро двигаются разнонаправленно к рублю почти через час после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 7:45 мск составлял 74,3325 рубля, что на 1,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,2875 рубля (плюс 7,75 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,29—74,425 рубля за доллар и 90,1975—90,365 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.