Народный банк Китая (Центробанк) укрепил во вторник курс национальной валюты на 171 базисный пункт, до 6,4254 юаня за доллар. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 19 июня 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится третий рабочий день подряд. Как пишет во вторник финансовое издание «Сина цайцзин» со ссылкой на китайских экспертов, оно связано с ослаблением индекса доллара. Также отмечается, что мировая экономика по-прежнему находится под влиянием пандемии, международный финансовый рынок сталкивается с неопределенностью. Вместе с тем экономика Китая демонстрирует рост и качественное развитие.

Согласно прогнозу, пишет издание, в мае курс китайской валюты будет находиться в диапазоне от 6,45 до 6,6 юаня за доллар.

В январе глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн заявил, что двунаправленные колебания юаня к доллару в этом году будут нормой. По его словам, обменный курс будет зависеть от внутренней и внешней экономической ситуации, платежного баланса, изменений на международном валютном рынке. Чиновник также указал на то, что КНР будет «поддерживать стабильность курса китайской валюты в разумном и сбалансированном диапазоне».

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.