Центробанк работает над законопроектом, принятие которого может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз, пишут «Известия» , ссылаясь на замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артема Сычева, курирующего Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). В прошлом году число мошеннических операций со счетами граждан и предпринимателей увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2%, говорится в последнем обзоре ФинЦЕРТа. Возместить пострадавшим удалось всего 11,3% от похищенных средств, что объяснено тем, что граждане в большинстве случаев сами под воздействием социальной инженерии сообщают мошенникам данные, которые необходимы для осуществления операции.

Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего, сообщил Сычев. По данным банков, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47% — в течение двух-трех часов, в 3% инцидентов средства могут задержаться на счете до суток. Сейчас у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств.

Также регулятор прорабатывает вопрос об упрощенной судебной процедуре, которая позволит быстрее возвращать похищенные средства, добавил Сычев. По его словам, деньги оперативно замораживались бы на счете, а потом их конечная судьба решалась бы в ускоренном судебном порядке. Речь идет о возможности заочного решения по делу о возврате денег. Законодательные меры по возврату средств, незаконно переведенных мошенниками, прорабатывает сейчас и Минфин, сообщили в пресс-службе ведомства.

АБР представила новый механизм борьбы с кибермошенниками В ЦБ подтвердили актуальность и необходимость предложенного АБР инструмента и согласились взять его за основу для дальнейшего детального обсуждения.

Банковское сообщество уже подготовило законопроект, который предполагает автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя, изменения позволили бы повысить долю возврата до 15—30% от общего объема похищенных средств, сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. Там считают, что для ускорения процесса нужно дать банкам право сообщать пострадавшему данные владельца счета, куда были переведены деньги, достаточные для подачи искового заявления в суд. В этом случае дело переводится из уголовной в гражданско-правовую форму и жертва обмана, не дожидаясь окончания разбирательства между кредитными организациями, а также расследования уголовного дела, могла бы требовать возмещения ущерба в суде самостоятельно.

В Центробанке с этим категорически не согласны. По мнению Сычева, предложение в явном виде нарушает права граждан, так как нельзя передавать персональные данные без согласия их владельца. Кроме того, граждане сами не должны в этом разбираться, уверен эксперт. В АБР ссылаются на статью 161 Гражданского кодекса (ГК), которая обязывает все сделки между юрлицами заключать в письменной форме, а для физлиц такая форма предусмотрена на суммы от 10 тыс. рублей. Кроме того, есть нормы в законе о банкротстве, которые позволяют сообщать персональные данные, указали в ассоциации. И их просто нужно перенести в закон «О национальной платежной системе».