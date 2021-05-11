Переходная кампания прошлого года, по уточненным оценкам, достигла исторического минимума, составив всего порядка 12 млрд рублей, на перетоки между НПФ из них пришлось чуть менее 40%, пишет «Коммерсант» . В рамках накопительной компоненты ОПС между частными фондами было переведено 4,6 млрд рублей, следует из отчетностей всех НПФ по отраслевым стандартам бухучета, а также подсчетов издания, которые частично учитывают договоры об ОПС, заключенные ранее 2020 года. Из ПФР в НПФ поступило 1,8 млрд рублей, а из частных фондов в ПФР — 5,5 млрд рублей.

Лидером переходной кампании среди НПФ стал «ВТБ Пенсионный фонд», в который пришли 14,8 тыс. новых клиентов с 1,5 млрд рублей. На втором и четвертом месте оказались также активно привлекавшие новых клиентов в 2019 году «Газфонд ПН» и Национальный НПФ, куда поступило 1,4 млрд и 0,7 млрд рублей средств новых клиентов соответственно. Активизировал в прошлом году привлечение застрахованных лиц с использованием агентских сетей, утверждают источники издания, и межрегиональный НПФ (МНПФ) «Большой». Туда перевели средства 8,6 тыс. человек (вдвое больше, чем по итогам переходной кампании 2019 года), которые принесли 1,3 млрд рублей. В итоге «Большой» занял третье место по привлечениям.

На четверку лидеров привлечения пришелся нетто-приток пенсионных накоплений в размере 3,6 млрд рублей. Наибольшие оттоки наблюдались в проходящих или проходивших внутреннюю санацию НПФ «Сафмар», «Будущее» и «Открытие». Общий чистый уход средств из них в рамках переходной кампании составил 6,6 млрд рублей. По оценке издания, основанной на оперативных данных фондов, их покинули 67,6 тыс. граждан.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, большая часть переходной кампании 2020 года состоялась в I квартале, когда фонды «еще не осознали правила игры и серьезность намерения регулятора остановить перетоки». В 2021 году переходная кампания со стороны НПФ будет еще меньше, что приведет к росту активности в сделках слияния и поглощения — единственном сохранившемся способе пополнения клиентской базы по ОПС и увеличения нетто-оттока средств в ПФР, считает эксперт.