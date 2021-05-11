ЦБ проверит крупные страховые компании после жалоб таксистов на отказы заключать контракты по ОСАГО, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу регулятора. Банк России хочет разобраться в ситуации, с которой столкнулись таксопарки при оформлении полисов, — сайты страховщиков выдают сбои при вводе данных. Обсуждение вопроса об оформлении полисов ОСАГО для автомобилей такси началось с писем замглавы комитета Госдумы по транспорту Александра Старовойтова в ФАС и в Генпрокуратуру. В марте он сообщил об обращениях представителей таксомоторного рынка о «невозможности заключения договоров ОСАГО на автомобили такси в связи с уклонением страховых компаний от заключения договоров под разными предлогами».

Как сообщили в ЦБ, регулятор превентивно направит запросы крупнейшим страховщикам по ОСАГО для проверки бизнес-процесса заключения договоров с таксистами. Также Центробанк рекомендует владельцам такси в случае отказов в заключении договоров ОСАГО обращаться с жалобами непосредственно в Банк России с предоставлением подтверждающих документов, материалов фото- и видеофиксации. По действующему законодательству, необоснованный отказ страховщика от заключения договора ОСАГО влечет штраф до 300 тыс. рублей для компаний и до 50 тыс. рублей для должностных лиц, напомнил представитель регулятора.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отрицают проблемы с оформлением полисов для коммерческих перевозок. Там сообщили, что процедура заключения договора страхования в электронном виде на сайте страховой компании с юридическим лицом очень сильно отличается от процедуры заключения договора с физическим лицом. Сложности могут возникать у таксопарков потому, что для юрлиц не существует системы идентификации, как, например, для физлиц через портал госуслуг, отметили в РСА. По словам заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, запросов компетентных органов, связанных с невыполнением обязанностей, предусмотренных законодательством, не было, все работает в штатном режиме.

Банк России выявил завышение ставок при онлайн-продажах ОСАГО Как говорит источник на рынке, разница в тарифах объясняется повышенным уровнем мошенничества при заключении договоров через Интернет.

Также в ЦБ направлял обращение и Общественный совет по развитию такси, речь шла о возможном повышении стоимости ОСАГО для коммерческих перевозчиков на 60%. В Банке России сообщили, что пока повышать тарифы не планируется: по закону вопрос их пересмотра может рассматриваться не чаще чем раз в году. Последний раз полисы подорожали в сентябре прошлого года. В организации сообщили, что планируют снова направить запрос в ЦБ с просьбой предоставить результаты анализа страхования такси в 2020 году, которые будут использоваться регулятором в решении вопроса о возможном изменении тарифов в сентябре.

Страховщикам нужно оценивать аварийность конкретного водителя или таксопарка, а не применять тарифы по принадлежности автомобиля к отрасли, считает представитель такси «Максим» Павел Стенников. Это будет понуждать таксопарки снижать аварийность, смотреть, кому они сдают автомобили в аренду. В «Ситимобил» знают о сложности оформления ОСАГО для легкового такси и дороговизне такого полиса. Перевозчики неоднократно обращали внимание на эту проблему в рамках отраслевых обсуждений, указали в компании.