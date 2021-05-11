Обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов в интервью РБК .

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — сказал Козлов.



Он отметил, что удержать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти — сложная работа. «Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии», — пояснил министр.

«Но разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, потому что в отрасли трудится очень много людей не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис. И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например, по геологоразведочным работам. В этом случае компании больше тратят на извлечение запасов, а значит, и увеличивают налоговую выручку бюджета. Ведь для них нет ничего хуже, чем неподтвержденные запасы», — заключил он.