Роструд планирует потратить 457 млн рублей на доработку системы «Работа в России», пишет «Коммерсант» . Издание обнаружило эти данные на сайте госзакупок. Речь идет об общероссийской базе вакансий и резюме. Подрядчика для доработки базы определили 13 апреля, им стало ООО «Бюджетные и финансовые технологии» сооснователя IBS Сергея Мацоцкого. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что на базе «Работы в России» ведомство хочет создать хаб вакансий. Называть партнеров проекта представитель ведомства отказался.

Из документов закупки следует, что Роструд дополнит функционал системы новыми сервисами. Так, «Работа в России» позволит соискателям проходить видеоинтервью с работодателем, обеспечит «мониторинг трудовой и образовательной траектории выпускников». Планируется применять технологии машинного обучения и нейросети для оптимизации подбора резюме и вакансий. Также новый функционал позволит сервису загружать в портфолио соискателей данные из образовательных организаций, например дипломы. Роструд заказывает комплекс мер по улучшению ранжируемости сайта в поисковых системах.

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России По его словам, сегодня экономике нужны станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства.

Расширение функционала платформы нужно ведомству, чтобы отслеживать занятость в регионах, — будет разработан механизм формирования отчетности по «мониторингу рынка труда для субъектов РФ и РФ в целом». Также «Работа в России» должна позволить властям формировать так называемые дата-сеты на основе действий на сайте: собирать статистику по поиску вакансий, среднему времени отклика работодателей, просмотру приглашений на собеседования и т. д.

Опрошенные участники рынка считают, что Роструд намерен сделать из «Работы в России» аналог джоб-бордов, таких как «Авито Работа», HeadHunter или SuperJob. По мнению экспертов, задача Роструда не только стать аналогом существующих сервисов по подбору работы, но и научиться собирать и анализировать Big Data в сфере занятости. Предполагается, что на портале будет реализована возможность выстраивания карьерных траекторий с помощью алгоритмов машинного обучения, сообщили участники рынка. По их мнению, государство хочет понять, что происходит на рынке труда, но данные о вакансиях принадлежат компаниям, поэтому работа системы Роструда будет возможна только при достижении договоренностей с бизнесом.