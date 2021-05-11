Несмотря на восстановление экономики после кризиса из-за пандемии в США и других странах с развитой экономикой, беспрецедентный демографический переход в связи со старением населения приведет к значительному снижению глобального роста в следующем десятилетии, пишет РБК , ссылаясь на исследование агентства Moody's. Как отмечается в докладе, старение может снизить глобальный экономический рост на 0,9 процентного пункта в год в течение 2020—2025 годов. Замедление роста населения во всем мире происходит после нескольких лет сокращения темпов роста производительности, а также на фоне увеличения уровней задолженности из-за пандемии, указали аналитики.

По их оценке, глобальный рост населения трудоспособного возраста замедлится более чем наполовину в течение следующих двух десятилетий. Европа станет самым «старым» регионом в мире, а ряд отдельных стран, включая Германию, Японию, Италию, Испанию и Корею, столкнутся с сокращением численности населения трудоспособного возраста. В США и Великобритании население трудоспособного возраста будет расти в течение следующего десятилетия, но гораздо более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии.

Более медленный рост населения трудоспособного возраста станет вызовом для долгосрочной устойчивости программ в области здравоохранения, социального обеспечения и социальных льгот, считают эксперты Moody's.

По их мнению, важным источником экономического роста в странах со стареющим населением станет вовлечение в рабочую силу женщин и пожилых работников. Также смягчить негативные последствия старения населения сможет внедрение технологий и инноваций. Внедрение передовых технологий потребует значительных изменений, включая государственные и частные инвестиции в человеческий капитал и образование и комплексную переподготовку кадров.

Moody's увидело риски для банков СНГ в конфликтах и старении населения Госбанки часто выдают кредиты, руководствуясь не бизнес-интересами, а целевыми показателями госпрограмм, из-за этого они зависимы от господдержки.

По данным Всемирного банка, после резкого сокращения из-за пандемии объемы мирового производства вырастут в 2021 году на 4%, однако этот прирост будет существенно ниже прогнозировавшегося до пандемии. В 2022 году, по прогнозу, рост составит 3,8%. Согласно демографическому прогнозу ООН от 2019 года (средний вариант), население Земли вырастет с 7,8 млрд человек в 2020 году до 8,5 млрд к 2030-му, но среднегодовые темпы прироста мирового населения снижаются — с 2,1% в 1965—1970 годах до 1,1% в 2015—2020 годах — с дальнейшим прогнозируемым замедлением. Медианный возраст человечества непрерывно повышается с 1970 года и сейчас оценивается примерно в 31 год, к 2030 году достигнет 33 лет, к 2050-му — 36,2 года.