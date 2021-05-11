Минфин опубликовал письмо, разъясняющее апрельское постановление правительства о потенциальных ограничениях на работу в России аудиторских компаний, контролируемых иностранцами, пишет РБК . Интерпретация документа вызвала вопросы в аудиторском сообществе. Опрошенные РБК юристы ранее говорили, что постановление, вводящее запрет на доступ аудиторов к санкционно чувствительной информации, не затронет ведущие фирмы, работающие в России. Большинство крупных аудиторов в стране контролируются российскими юридическими и физическими лицами, но работают под иностранными брендами, являясь членами международных партнерств. По сути, они работают по франшизе, указывали юристы.

Как следует из письма Минфина, риск того, что новое регулирование ограничит доступ какой-либо аудиторской компании к клиентской информации, все же есть. В случае когда аудиторская организация является членом международной сети аудиторских организаций, соответствие этой аудиторской организации критериям, установленным постановлением № 622, определяется с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети, говорится в письме. Также подчеркивается, что если аудитор не сможет получить от клиента информацию, не раскрываемую в соответствии с актами правительства, ему необязательно разрывать отношения с клиентом: для проверки информации, в отношении которой действуют ограничения, может быть привлечена другая аудиторская организация, свободная от этих ограничений. Такая ситуация не будет противоречить международным стандартам аудита, принятым на территории РФ, считает Минфин.

Как пояснил аудитор из фирмы, ассоциированной с одной из международных аудиторских сетей, с учетом разъясняющего письма Минфина стало понятно, что потенциальных случаев, когда постановление будет распространяться на кого-либо из аудиторской отрасли, мало и даже если они возникнут, ведомство четко обозначило решение, которое позволит не разрывать договоры на аудит. Разъяснение Минфина до конца не устранило правовую неопределенность, отмечает источник РБК. Формулировка «с учетом такого членства и организационных основ деятельности международной сети» «не совсем однозначна», более уместной была бы отсылка к специфике «корпоративного управления», считает он. Использованная формулировка создает риск того, что какие-то особенности внутрисетевых коммуникаций, не связанные с корпоративным контролем, могут быть истолкованы как соответствие критериям постановления, считает источник.

Иностранным аудиторам могут закрыть доступ к некоторым компаниям Российским клиентам иностранных аудиторов новое постановление правительства сулит определенные проблемы.

Из разъяснений Минфина не ясно, кто должен определять, соответствует ли аудиторская компания критериям апрельского постановления, — Минфин, аудиторская организация или ее клиент. С формальной точки зрения если клиент воспользовался режимом изъятия какой-либо информации из публичного поля, он не должен предоставлять эту информацию аудитору, соответствующему критериям постановления. Минфин вряд ли будет определять в каждом конкретном случае, распространяется ли постановление на аудиторскую фирму, представляющую международную сеть, — это не входит в его компетенцию, сказал РБК источник в аудиторской компании. Важная роль, возможно, будет отведена саморегулируемой организации аудиторов, которая может организовать работу по анализу применения постановления к конкретным своим участникам.

В целом аудиторские стандарты предписывают аудиторским компаниям не заключать договор в случае, когда есть ограничения в получении информации, существенной для формирования аудитором мнения о финансовой отчетности, но даже если постановление будет фактически применено к какому-то аудитору, выход из этой ситуации есть, объясняет Минфин. По согласованию между аудитором и клиентом к аудиту закрытой информации может быть привлечена сторонняя организация, на которую ограничения не распространяются. В этом случае основной аудитор направляет другому аудитору инструкции, содержащие среди прочего требования к работе привлеченного аудитора и оформлению ее результатов. По результатам выполненной работы другой аудитор представляет основному аудитору отчет.