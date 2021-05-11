Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 1,55% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 637,5 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,62% и равнялся 1 545,28 пункта.

В начале этой недели ситуация на мировых рынках несколько ухудшилась, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. В понедельник отступили от исторических максимумов индексы S&P500 (минус 1%) и Dow Jones IA (минус 0,1%), а технологический Nasdaq Composite (минус 2,5%) — возобновил снижение, начатое еще в конце апреля, ввиду выраженной волны фиксации прибыли в акциях hi-tech и ослабления спроса на циклические сектора. Поводом для продаж выступили опасения усиления инфляционных процессов и риск повышения долларовых ставок в условиях невыразительных данных по рынку труда в США, вышедших в пятницу, поясняет эксперт.

«Сегодня утром, учитывая дальнейшее ухудшение настроений на мировых рынках, ожидаем усиления коррекционных настроений в российских акциях. Техническим негативным фактором выступит и то, что сегодня акции СберБанка начнут торговаться без учета дивидендов. В результате индекс Мосбиржи, по нашему мнению, может откатиться к середине диапазона 3 600—3 700 пунктов. «Фишки» сектора горнодобычи и цветной металлургии могут остаться «лучше рынка» ввиду крепости рынков промышленных металлов», — прогнозирует аналитик.