СберБанк получил в апреле рекордную чистую прибыль в 103,6 млрд рублей. Чистая прибыль за четыре месяца также выросла в 1,7 раза и составила 386,1 млрд рублей. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

«В апреле темпы роста бизнеса отражают эффект низкой базы 2020 года. При этом важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц. Отношение операционных расходов к доходам осталось на уровне ниже 30%. В результате чистая прибыль за первые четыре месяца составила 386 миллиардов рублей, а рентабельность капитала — 24,1%. Важным фактом апреля стал переход на стандартизированный подход в расчете операционного риска, что позволит нам повысить эффективность использования капитала», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.



Чистый процентный доход за четыре месяца вырос на 12,9% в годовом выражении и составил 503 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля. Положительное влияние также продолжает оказывать снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 года, поясняют в банке.

Чистый комиссионный доход составил 175,4 млрд рублей, что на 16,3% больше аналогичного периода прошлого года. «Такая динамика во многом объясняется низкой базой апреля 2020 года, когда резко снизилась трансакционная активность клиентов на фоне ограничительных мер, вызванных пандемией (рост чистого комиссионного дохода в апреле 2021 года составил 55,6% год к году). Основной вклад обеспечили операции с банковскими картами и эквайринг, которые больше всего пострадали в прошлом апреле: их совокупный рост составил 28% год к году за четыре месяца. По мере восстановления экономической активности также растут доходы по расчетным операциям клиентов: 18% за четыре месяца», — отмечают в «Сбере».

Активы за апрель выросли на 2% без учета валютной переоценки и превысили 35 трлн рублей в основном за счет роста кредитов клиентам.

В апреле корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% без учета валютной переоценки в основном за счет роста кредитов, выданных в рублях, и на 1 мая составил 15,6 трлн рублей. «На динамику портфеля повлияли завершение госпрограммы льготного кредитования клиентов под 2% и соответствующее уменьшение корпоративного кредитного портфеля», — говорится в релизе.

В апреле 2021 года банк обновил рекорд по объему выданных розничных кредитов — 526 млрд рублей. Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, продолжив ускоряться. В результате объем портфеля на 1 мая превысил отметку в 9 трлн рублей. Основным драйвером роста розничного портфеля остается ипотека, портфель которой вырос за апрель на 2,9%, уточняют в банке.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился на 0,05 процентного пункта в апреле до 3,15% за счет как розничного, так и корпоративного сегментов.



Объем средств физических лиц вырос в апреле на 680 млрд рублей, или 4,4% без учета валютной переоценки, и на 1 мая превысил 16,1 трлн рублей. «Сильный рост за месяц был связан с введением нерабочих дней между майскими праздниками и выплатой заработной платы и пенсий в апреле. Также продолжился рост средств на счетах эскроу, поддерживаемый большими объемами выдаваемой ипотеки», — отмечают в «Сбере».

Объем средств юридических лиц за апрель сократился на 1,2% без учета валютной переоценки и на 1 мая составил 7,5 трлн рублей. Снижение остатков связано с налоговыми платежами, а также с выплатой компаниями заработной платы сотрудникам перед майскими праздниками, уточняют в банке.

Совокупные средства клиентов за месяц сократились на 1,2% без учета валютной переоценки и на 1 мая составили 7,5 трлн рублей. Снижение остатков связано с налоговыми платежами, а также с выплатой компаниями заработной платы сотрудникам перед майскими праздниками, поясняется в релизе.



Базовый и основной капиталы в апреле изменились незначительно и на 1 мая составили 4,296 трлн и 4,446 трлн рублей соответственно. Общий капитал увеличился в апреле на 2,5%, или на 121 млрд рублей, до 4,976 трлн рублей преимущественно за счет заработанной за месяц прибыли.