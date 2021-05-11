Старший вице-президент и руководитель блока «Финансы» СберБанка Александра Бурико включена в список кандидатов в совет директоров Mail.ru Group, следует из материалов к годовому собранию акционеров Mail.ru Group.
Также в списке кандидатов в совет директоров Mail.ru Group — соучредитель и председатель совета директоров Mail.ru Дмитрий Гришин, генеральный содиректор СП «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора Mail.ru Владимир Габриелян, генеральный директор АО «МФ Технологии» Ульяна Антонова и другие. Всего в списке восемь кандидатов.
Годовое собрание акционеров Mail.ru Group запланировано на 11 июня.