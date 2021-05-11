Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в марте 2021 года вырос на на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 8,44 тыс. рублей, согласно данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с февралем данный показатель не изменился.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (11,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,7 тыс. рублей), Московской (9,39 тыс. рублей) и Ростовской (9,36 тыс. рублей) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (9,17 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Республика Татарстан (плюс 15,3%), Красноярский край (плюс 15,2%), Волгоградская область (плюс 15%), Приморский край (плюс 13,5%) и Иркутская область (плюс 12,1%). В ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе в Воронежской области (минус 8,7%), Ставропольском крае (минус 8,2%) и Саратовской области (минус 1%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,5% и 3,4% соответственно.