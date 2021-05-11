Банк России принял первое решение о признании акционерного общества «Национальное бюро кредитных историй» квалифицированным, сообщает пресс-служба регулятора.

«В соответствии с законодательством бюро кредитных историй АО «НБКИ» считается квалифицированным со дня включения информации о признании его квалифицированным в государственный реестр бюро кредитных историй — с 11 мая 2021 года», — говорится в релизе.

Поясняется, что квалифицированное бюро кредитных историй должно соответствовать установленным критериям и оказывать дополнительные услуги по предоставлению кредитору (займодавцу) сведений о среднемесячных платежах субъектов кредитных историй — физических лиц для расчета показателя долговой нагрузки заемщика, используемого кредитором (займодавцем) для анализа рисков при принятии решения о предоставлении кредита (займа).

К квалифицированному бюро кредитных историй предъявляются повышенные требования — в частности, к инфраструктуре, позволяющей обеспечить получение сведений для расчета показателя долговой нагрузки заемщика в масштабе времени, близком к реальному. Обмен такими сведениями будет осуществляться в том числе посредством унифицированного программного интерфейса (API).

Актуальная информация о бюро кредитных историй, признанных квалифицированными, содержится в государственном реестре бюро кредитных историй.