Согласно многочисленным прогнозам, 2020 год из-за пандемических и экономических волнений должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.

По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.



Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (с пропусками даже на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.

Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и на 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по Каско и ОСАГО увеличилось.

В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей по отношению к сборам 2019 года).

Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.

Хуже всего на ограничения 2020 года отреагировал сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) — объем премий по этому направлению сократился на 2% при росте годом ранее почти на 19%. Основные причины, по мнению регулятора, следующие: сокращение доходов населения и оптимизации расходов небольших предприятий, в частности, на страхование здоровья сотрудников. В отрицательном поле оказалась и динамика страхования имущества физических лиц, но всего на 0,3% относительно 2019 года.



Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли добровольного медицинского страхования (ДМС) на 0,7% и незначительное сокращение обоих сегментов — каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхование жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).



Крупнейшие страховые компании отработали 2020 год по-разному. Так, при общем росте сборов на 4,1% относительно 2019 года крупнейшая компания на российском рынке «СОГАЗ» показала рост в 47,8% (до 287,3 млрд рублей), увеличив долю рынка страховщика с 13,1% до 18,7%. В то же время «Сбербанк страхование жизни» — пятая компания по объему всех собранных премий и в сегменте страхования жизни — показала существенную отрицательную динамику.

Впрочем, большинство лидеров рынка показали рост сборов за 2020 год, превышающий динамику рынка в целом. Наилучшую динамику в прошедшем году показывает подразделение крупнейшего страховщика страны — «СК СОГАЗ-Жизнь» (рост премий на 66,2%, до 76,07 млрд рублей). На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь», собравшее на 52,3% больше премий, чем в 2019 году.

В выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах. С полной версией исследования можно ознакомиться здесь.