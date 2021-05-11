При рассмотрении обращений о взыскании средств за страховые услуги, которые были навязаны потребителю при оформлении потребительского кредита, стоимость этих услуг финансовый уполномоченный квалифицирует как убытки, причиненные потребителю. Об этом говорится в сообщении Службы финансового уполномоченного Светланы Никитиной.

По ее словам, обычно в качестве навязанных услуг выступают услуги по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней. В отношении страхования жизни поступает больше всего обращений от общего числа обращений по некоторым видам страхования. При рассмотрении обращений, связанных с навязыванием страховых услуг, уполномоченный исследует, была ли потребителю предоставлена возможность оформить кредит без договора страхования.

У заемщика должна быть альтернатива: либо заключить договор страхования, либо согласиться на более повышенный процент по кредиту, отметила Никитина. Если соответствующий выбор предоставлен не был и из материалов дела следует, что договор страхования навязан, то финуполномоченный по обращению о возврате стоимости страховых услуг принимает решение об удовлетворении требований потребителя в полном размере. Стоимость навязанных страховых услуг квалифицируется нами убытки, причиненные потребителю финансовой организацией. Они подлежат взысканию с финансовой организации, предоставившей кредит.

Также встречаются договоры, по которым предусмотрен возврат страховой премии в случае его досрочного расторжения после периода охлаждения. По ним может возникнуть другая проблема – отсутствие четких критериев определения размера возвращаемой премии, пояснила Никитина. По ее мнению, страховым компаниям следует прописывать условие о возврате премии при расторжении договора по инициативе страхователя четко и ясно.