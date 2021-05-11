Объем предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2021 году вырастет на 0,7 млн баррелей в сутки (б/с), до 63,6 млн б/с. Эта оценка на 0,2 млн б/с ниже мартовской, следует из апрельского отчета ОПЕК. Ухудшение прогноза большей частью связано с падением добычи в США на 2,2 млн б/с в феврале этого года, что было вызвано сильными морозами и снежными бурями. Также ОПЕК снизила прогнозы по добыче в Норвегии и Канаде из-за затянувшегося сезона ремонтов.

Основными драйверами роста добычи жидких углеводородов в 2021 году станут Канада, Бразилия, Китай и Норвегия, в то время как в США этот показатель снизится еще на 0,1 млн б/с год к году.

При этом ОПЕК ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн б/с и составит около 96,5 млн б/с. Таким образом, ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть, представленный в апрельском отчете.

Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году Также улучшен прогноз по росту мирового спроса.

По причине более медленного роста спроса на нефть в странах ОЭСР в январе — марте, а также увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией в Индии и Бразилии прогноз по росту мирового спроса в первом полугодии был снижен. Однако позитивные данные о спросе на топливо в США и разворачивающаяся кампания по вакцинации от COVID-2019 положительно повлияют на мировой спрос во втором полугодии, считают в ОПЕК. Инвестиции в разведку и добычу нефти в странах «не ОПЕК» в 2020 году составили 311 млрд долларов, что является минимальным уровнем за 15 лет.