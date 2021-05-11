Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Первый законопроект, инициированный правительством, направлен на повышение предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов. Он регламентирует требования к срокам заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ бюджетам муниципальных образований.

Документ также конкретизирует перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам, исключает повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых в текущем финансовом году осуществляется в объеме остатков.

Если будут нарушены сроки соглашений, ассигнования из бюджета субъекта РФ, предусмотренные на предоставление субсидии в текущем финансовом году, в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из бюджета региона, могут быть направлены органом госвласти региона на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда высшего исполнительного органа власти субъекта для оказания финпомощи местным бюджетам.



Второй законопроект предусматривает приостановление на 2021 год норм в части распределения ряда субвенций бюджетам субъектов РФ. Также документом предусмотрено право правительства РФ вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований на субвенции региональным бюджетам. Поправки подготовлены для определения дополнительных особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2021 году. Как отмечают авторы инициативы, для снижения напряженности на рынке труда, минимизации рисков циклической безработицы и недостатка создания новых рабочих мест в условиях неопределенности эпидемиологической ситуации в 2021 году необходимо обеспечить финансирование мероприятий по стимулированию работодателей к найму работников (выплата компенсаций работодателям), а также реализации программ обучения ищущих работу граждан с выплатой стипендии.