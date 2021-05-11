Минфин России проведет 12 мая два аукциона по размещению облигаций федерального займа, следует из сообщения на сайте ведомства.

В частности, будет проведен аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с погашением 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, — 30 млрд 391,681 млн рублей по номинальной стоимости.



Кроме того, запланирован аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26235RMFS (дата погашения — 12 марта 2031 года) в объеме 25 млрд рублей по номинальной стоимости.