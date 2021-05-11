Российские банки в марте предоставили 178 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 501 млрд рублей, сообщает ЦБ. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 33,8% и 52,1% соответственно.

По данным регулятора, максимальный объем ИЖК пришелся на заемщиков Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Там оформили ипотеку на общие суммы 80,9 млрд, 43,1 млрд и 33,6 млрд рублей соответственно.

Максимальный прирост выданных ИЖК зафиксировали в Ингушетии (370,3%), Чеченской Республике (317,7%), Чукотском автономном округе (250%) и Севастополе (243,6%).

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ИЖК снизилась с 7,26% в феврале 2021 года до 7,23%. При этом, если сравнивать с мартом прошлого года, то показатель уменьшился на 1,45 процентного пункта — тогда он был на уровне 8,68%.

Еще одна тенденция, которую отметили специалисты Центробанка, — рост среднего размера ипотеки. В марте этот показатель составил 2,81 млн рублей против 2,78 млн рублей в феврале. Максимальный средний размер ИЖК зафиксировали в столице, где он составил 6,1 млн рублей, далее идут Московская и Сахалинская области с 4,21 млн и 4,07 млн рублей соответственно.



В то же время Ингушетия и Чеченская Республика заметно отставали от этого уровня. Там средний размер ипотеки составил 1,17 млн и 0,97 млн рублей соответственно.