Основные фондовые торги в России завершились в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,16% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 652,05 пункта. Индекс РТС упал на эту же величину — 1,16%, оказавшись на отметке 1 552,63.

«На отечественном фондовом рынке идут продажи. Все стоит слишком дорого, в секторе начинается период глобальных дивидендных отсечек, и таким аргументам сложно противостоять», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В ходе торгов 11 мая на динамику отечественного рынка оказывает влияние негативный внешний фон. Инвесторы продолжают распродавать акции технологических компаний с высокими мультипликаторами из-за усилившихся опасений по поводу возможного ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после пандемии», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали обыкновенные акции СберБанка (минус 4,38%), АДР HeadHunter (минус 4,33%), привилегированные акции «Сбера» (минус 4,19%), бумаги «Детского мира» (минус 3,3%), Petropavlovsk PLC (минус 2,99%). Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,87%, Mail.ru — на 1,75%, «Яндекса» — на 0,82%.

«Акции СберБанка — как обыкновенные, так и привилегированные — падают на фоне закрытия реестра под дивиденды», — комментирует Бодрова.



В лидерах по росту стоимости оказались АДР Ozon (плюс 3,22%), бумаги «РусГидро» (плюс 2,92%), «префы» «Сургутнефтегаза» (плюс 1,8%), обыкновенные акции Московской биржи (плюс 1,68%), «ФосАгро» (плюс 1,46%). Бумаги «Норникеля» подорожали на 1,12%, «Магнита» — на 0,96%, «Газпрома» — на 0,26%, «Полюса» — на 0,08%, МТС — на 0,02%.

