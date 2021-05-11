Рубль несколько укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,09 рубля, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 90,12 рубля (минус 9 копеек).



В ходе сессии было проведено около 41,1 тыс. сделок с долларом на сумму 2,2 млрд долларов и 5 тыс. сделок с евро на 339 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,82—74,43 рубля за доллар и 89,81—90,37 рубля за евро.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк указывает, что «поддержкой для отечественных активов выступает снижение внешнеполитической напряженности в ожидании переговоров между лидерами России и США».

По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, «просадка в американской валюте выглядит чрезмерной, рубль — слишком переоцененным, и вся эта красота явно нуждается в балансировке. Вполне может быть, что пара доллар/рубль еще какое-то время постоит около 74, но далее будет двигаться в направлении диапазона 75—77 рублей за доллар».

