Минэнерго США сохранило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на уровне 62,3 доллара за баррель, говорится в отчете управления энергетической информации министерства, данные которого приводит ТАСС.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent во II квартале составят 65 долларов за баррель, а во второй половине 2021 года цена снизится до 61 доллара за баррель в среднем.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 58,9 доллара за баррель в 2021 году и 56,99 доллара в 2022-м.

Минэнерго США отметило, что в апреле 2021 года средняя цена нефти Brent не изменилась по сравнению с мартом и сохранилась на уровне 65 долларов за баррель. Стабильность котировок нефти в апреле связана с тем, что в США на фоне растущей экономической активности и увеличения охвата вакцинации против коронавируса наблюдался рост спроса на нефть, в то время как в Индии спрос на нефть падал из-за резкого роста числа зараженных.



Кроме того, Минэнерго США незначительно понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году — на 20 тыс. баррелей до 11,02 млн баррелей. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году сократились также на 20 тыс. баррелей до 11,84 млн баррелей в сутки.