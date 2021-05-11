ООН прогнозирует рост мировой экономики на 5,4% в текущем году. Об этом говорится в распространенном во вторник среднесрочном докладе всемирной организации о перспективах роста, передает ТАСС.

Согласно исследованию, «после резкого снижения — на 3,6% — в 2020 году теперь мировой экономике предсказывается рост на 5,4% в 2021 году». В январе ООН прогнозировала рост только на 4,7%.

Как отметил на презентации доклада начальник отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид, глобальный рост обусловлен «укреплением экономической активности США и Китая», а также в целом восстановлением экономики после пандемии. «Объемы торговли уже вышли на допандемийный уровень», — информировал он.



В то же время Рашид указал на неравномерное восстановление в различных регионах мира. В частности, он отметил, что «экономические перспективы более скромны для Европы».