Курсы доллара и евро двигаются разнонаправленно к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 7:46 мск составлял 74,23 рубля, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,985 рубля (минус 6 копеек).



Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,11—74,2875 рубля за доллар и 89,9175—90,1875 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.