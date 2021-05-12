Авиакомпании России могут начать начислять мили привитым от коронавируса пассажирам, к запуску такой акции уже готовится S7 Airlines, пишут «Известия» , ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу. Объединение пассажиров попросило ведомство рекомендовать транспортным компаниям начислять привившимся этим летом (с 25 мая по 25 августа) пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тыс. рублей на покупку билета и услуг компаний. Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву призвал простимулировать население более активно прививаться от COVID-19, используя программы лояльности крупнейших транспортных компаний — РЖД, «Аэрофлота», S7 Airlines, «Уральских авиалиний», Utair, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйва», «Ситимобила», «Делимобиля» и BelkaCar.

В пресс-службе BelkaCar сообщили, что статус вакцинации относится к информации о состоянии здоровья, сейчас процесс обработки и передачи таких данных строго ограничен и регулируется законом «О персональных данных».

Правительство перенесло срок локализации систем авиабронирования на октябрь 2022 года Это следует из постановления, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Более активная вакцинация снижает риски возникновения «третьей волны» коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса, пояснил Зотов, отметив, что другие компании также могут присоединиться к акции в поддержку вакцинации.

По мнению главного эксперта института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федора Борисова, набор миль больше всего актуален для часто летающих пассажиров, а это довольно незначительная часть населения страны, которая либо уже переболела, либо вакцинировалась. Для перевозчиков это станет финансовым бременем, потому что подаренные мили обращаются в расходы, указал эксперт. Запуск акции, стимулирующей вакцинирование, вероятнее всего, вызван желанием привлечь больше пассажиров и подготовиться к открытию границ, чтобы увеличить количество привитых клиентов, полагает он.