WhatsApp, принадлежащий Facebook, постепенно ограничит некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, тем пользователям, которые не примут обновленное пользовательское соглашение после 15 мая, говорится на сайте мессенджера.

Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и «начиная с этого времени функциональность WhatsApp будет ограничена» до тех пор, пока пользователь не примет обновление, сообщается на сайте. Сроки при этом будут варьироваться у разных пользователей.

С этого момента, говорится на сайте, у пользователей не будет доступа к списку чатов, но при этом останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения, также можно будет перезванивать при пропущенном звонке.