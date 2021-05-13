III Съезд Ассоциации банков России «Банки и их роль в реализации Общенационального плана восстановления экономики» (XXXIX Общее собрание Ассоциации банков России) состоится 28 мая 2021 года в Москве, в отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк». Начало работы съезда — в 11:00, начало регистрации участников — в 10:00.

Тема пленарной части съезда — «Банки и их роль в реализации Общенационального плана действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

В повестке рабочей части съезда — рассмотрение отчета о работе Ассоциации банков России за 2020 год, результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ассоциации, отчета ревизионной комиссии, изменений в составе совета ассоциации и другие организационные вопросы.

Информация и регистрация — на официальном сайте .