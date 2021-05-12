Преимущество для мошенников, когда они доводят жертву до снятия денег через отделение банка, в том, что они сразу похищают большую сумму денег, рассказал в интервью «Известиям» замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ). По его словам, в ЦБ неоднократно отмечали, что если раньше охота шла просто за средствами с обычных счетов граждан, то в прошлом году появилось особое внимание к депозитным счетам.

«Это само по себе показывает, что у мошенников сменилась модель. Вместо обработки большого количества клиентов банков с относительно небольшими суммами они переключились на более точечное воздействие, которое позволяет получить сразу и много. Эта офлайновая схема — просто один из вариантов такого подхода. В моем понимании, эта схема сложнее в реализации и требует большей подготовки. При этом в случае ее применения не работают вообще никакие методы антифрода», — рассказал Сычев.

По его словам, схема, когда жертву доводят до снятия денег через отделение банка, сейчас находится на первом этапе, когда попробовали, выяснили, что это может работать. «Мы можем ожидать, что в ближайшее время эта технология может использоваться более массово. Именно поэтому мы обращаем внимание банков на нее: рекомендуем информировать о ней клиентов и выстраивать скрипты общения с клиентами, исходя из нее», — пояснил эксперт.

«Сказать, что сейчас это тренд, нельзя. Все технологии хищения раскладываются на этапы, на осуществление каждого из которых нужно время. Сначала идет стадия разработки и апробации — сработает или нет. На этом этапе фиксируются единичные случаи реализации технологии. Далее ее пытаются уже опробовать в массовом режиме, доводят до ума. А затем уже начинается использование в «промышленных» масштабах. Именно в этот момент автор технологии получает наибольшую прибыль. В дальнейшем, когда она начинает терять доходность, автор теряет интерес, но не отправляет ее на свалку, а перепродает другим злоумышленникам», — рассказал Сычев.