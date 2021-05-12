Данные из соцсетей являются более эффективным способом поиска информации о потенциальной жертве для мошенника, чем утечки из банка, рассказал в интервью «Известиям» замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, курирующий Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ).

«Сбор данных из соцсетей дает гораздо больше возможностей, чем утечка из банка. Если у вас в профиле написано, что вы интересуетесь животными, то будут раскручивать с учетом этого, предлагать, например, внести деньги на волонтерскую организацию», — пояснил он.

По словам Сычева, с помощью соцсетей можно легко узнать фамилию, имя, отчество, номер телефона, электронную почту и дату рождения. Для этого у мошенников есть специальная программа, позволяющая им за два дня получить необходимую информацию о потенциальной жертве.

Кроме того, среди наиболее перспективных для действий мошенников городов — по-прежнему Москва и Санкт-Петербург. «Где больше денег, там и активность больше», — уточнил эксперт.