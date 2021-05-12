«Сбер» выпустил новое мобильное приложение «СберИнвестор» для розничных инвесторов, которое пришло на смену «Сбербанк Инвестор». Новое приложение создано с использованием последних тенденций в области пользовательского опыта, благодаря чему обеспечивается более комфортная и оперативная работа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«СберИнвестор» был обновлен с учетом возможностей технической платформы «Сбера», таких как авторизация по единому идентификатору, интеграция с мобильным банком и чатом. Были приняты во внимание пожелания клиентов «Сбера». Технические характеристики приложения позволяют осуществлять новые релизы и адаптировать его под запросы клиентов гораздо чаще, чем в случае с предыдущей версией», — говорится в релизе.

Отмечается, что клиентам будут доступны уже привычные им инструменты для инвестирования, при этом список будет динамично расширяться в целях охвата интересов всех категорий инвесторов и эмитентов.

Так, настроить внешний вид приложения можно исходя из своих индивидуальных потребностей. При регистрации клиент выбирает уровень собственной экспертизы в инвестициях, рубрики, которые будут отображаться в его портфеле, и учебный материал.

Зарегистрироваться можно по «Сбер ID» — единому логину и паролю для всех банковских продуктов «Сбера», который позволяет не вводить номер договора при каждом входе в приложение, а также без дополнительной авторизации переходить в «Сбербанк Онлайн», чтобы пополнить счет.

В новой версии можно подключить push-уведомления о движениях цены. Новичкам помогут всплывающие подсказки. Приложение показывает комиссию по операциям и историю операций.

В приложение интегрированы доходчивый учебник по основным инструментам фондового рынка и аналитические обзоры от специалистов SberCIB и других экспертов.

Клиенты cмогут решать любые вопросы через оператора в чате в режиме 24/7.

В мае приложение будет доступно для скачивания в AppStore, чуть позже появится и в Google Play. При этом предыдущее приложение «Сбербанк Инвестор» пока по-прежнему остается рабочим.