Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,16% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 658,05 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,22% и равнялся 1 556,07 пункта.

Настроения на мировых рынках на утро среды главный аналитик ПСБ Богдан Зварич характеризует как негативные.

«Вновь большинство азиатских площадок несет существенные потери. Исключением выступает рынок Китая, демонстрирующий умеренный рост. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают находиться под давлением. На рынке энергоносителей наметилась стабилизация — ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 68 долларов за баррель», — поясняет эксперт.

Учитывая внешний фон, сегодня утром Зварич ожидает преобладания продаж в российских акциях, что уже на старте торгов приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3 600—3 620 пунктов. В дальнейшем, допускает он, рынок перейдет в консолидацию, однако ближе к закрытию продажи могут вновь возобладать, что поспособствует отступлению рынка ниже 3 600 пунктов. Аналитик отмечает, что лучше рынка могут выглядеть бумаги металлургического сектора на фоне хорошей конъюнктуры на рынке промышленных металлов.

