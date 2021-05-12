Рынок труда уже вернулся к показателям доковидного периода в 17 из 85 регионов России. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

«Сегодня крайне важно восстановить рынок труда», — сказал он, отметив, что правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта Федерации.

«В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин указал на необходимость современного подхода к управлению трудовыми ресурсами. «Мы с вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую «удаленку», — перечислил глава Кабмина. Он назвал также крайне важным законопроект спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина о создании единой цифровой платформы занятости.

Мишустин рассказал, что к порталу «Работа в России» будут подключены все профильные службы, будут унифицированы соответствующие требования, а в центрах занятости наряду с очным приемом, как предполагается, «активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы, в том числе и проактивные формы оказания услуг». «А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда, создать необходимые условия для сокращения безработицы», — заключил Мишустин.