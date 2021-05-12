Регулятор установит единые требования к порядку раскрытия страховщиками сведений о посредниках и обяжет страховые компании размещать на сайте информацию о них в виде отдельного файла. Такой проект указания разработал Банк России.

По закону страховщики должны публиковать на своих сайтах данные об агентах и брокерах, с которыми они сотрудничают. Однако проверка информации о конкретном посреднике может быть затруднена. Например, для ее проведения часто требуется номер агентского договора, который неизвестен потребителю.

Проект предусматривает, что страховщики должны будут обеспечить возможность поиска информации о страховом агенте или брокере на своем сайте по любым известным данным: Ф.И. О., наименованию, ИНН, номеру договора, доменному имени или сайту посредника. Такой подход позволит упростить для потребителей проверку легальности деятельности страхового посредника.