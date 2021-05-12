Правительство работает над вопросом о форматах продления программы льготной ипотеки для новостроек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году.

«В середине этого года программа [льготной ипотеки для новостроек] завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объемах и форматах ее продолжения», — отметил Мишустин.

По его словам, около 45 тыс. семей взяли льготные кредиты по ставке до 3% на покупку жилья в сельской местности и тысячи семей смогли улучшить жилищные условия благодаря «Дальневосточной ипотеке».