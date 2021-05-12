В долгосрочной перспективе темпы роста российской экономики едва превысят 2% в год. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» «Комментарии о государстве и бизнесе» .

В конце апреля институт «Центр развития» провел очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов из России и других стран относительно их видения перспектив российской экономики в 2021—2023 годах и далее до 2027-го.

«Для периода с 2023 по 2026 год консенсус-прогноз вырос на 0,1—0,2 процентного пункта, но он по-прежнему предполагает, что в долгосрочной перспективе российская экономика будет расти темпом едва выше 2% в год (эта величина по-прежнему рассматривается большинством экспертного сообщества как наиболее адекватная оценка потенциального роста ВВП России)», — говорится в консенсус-прогнозе.



В то же время по сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале февраля, консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП стали чуть более оптимистичными, особенно в отношении 2021-го: в текущем году теперь ожидается восстановительный рост реального ВВП на 3,1% (было 2,8%), в следующем году — на 2,4% (прежде — 2,3%).