Объемы дивидендов за 2019 год, которые российские компании вывели за рубеж, составили 4,3 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«Объемы дивидендов за 2019 год — это пассивные доходы, дивиденды, проценты и роялти, которые вывели за рубеж российские компании, — составил 4,3 триллиона рублей в целом. Вот 1,3 триллиона приходится на эти четыре юрисдикции (Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды. — Прим. ТАСС)», — сказал Мишустин.

По его словам, компании из топливно-энергетического комплекса и металлургии, а также банки лидируют в выводе дивидендов из России. «На первом месте — топливно-энергетический комплекс, это примерно 27% из всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте — металлургия, на третьем месте — банки, это если говорить об общем объеме в целом. Потом ретейл, логистика и другие отрасли», — добавил премьер-министр.