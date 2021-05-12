Глобальный спрос на нефть в 2021 году восстановится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с), прогноз понижен на 270 тыс. б/с по сравнению с оценкой прошлого месяца, говорится в поступившем в ТАСС майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА понизило прогнозы по росту спроса в Европе и развитых странах американских континентов на I квартал этого года на 320 тыс. б/с и 515 тыс. б/с. Для Индии прогноз по спросу понижен для II квартала — на 630 тыс. б/с.

При этом агентство сохранило прогноз по росту спроса во втором полугодии, полагая, что массовая вакцинация позволит все же взять пандемию под контроль.

Добыча нефти в мире продолжает восстанавливаться после коллапса в 2020 году, в апреле она росла на 330 тыс. б/с — до 93,4 млн б/с на фоне смягчения политики ОПЕК+, говорится в отчете. В мае эта тенденция продолжится. «В 2021 году мировая добыча нефти увеличится на 1,4 миллиона баррелей в сутки против падения на 6,6 млн баррелей в сутки в 2020-м», — заявили в МЭА.

Лидером роста поставок на мировой рынок является Канада, добыча которой вырастет на 340 тыс. б/с. При этом в США добыча нефти продолжит снижаться — на 160 тыс. б/с в 2021 году.