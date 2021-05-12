Еврокомиссия улучшила оценки по динамике мирового ВВП на 2021—2022 годы, в 2021 году ожидается рост мирового ВВП на 5,6%, хотя в осеннем прогнозе ожидался рост на 4,6%, следует из весеннего прогноза ЕК. Оценка на 2022 год повышена до 4,3% с ноябрьских 3,6%.

Ключевым новым элементом прогноза является ожидаемый быстрый рост в США благодаря их быстрой программе вакцинации и дополнительной сильной поддержке со стороны властей, что позволит экономике страны вернуться к уровню до пандемии в середине 2021 года, то есть намного раньше, чем во многих других развитых странах, пишет ЕК. Многие развивающиеся страны находятся в более сложной ситуации, имея ограниченное пространство для фискальной и денежно-кредитной политики.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2021 год повышен до 2,7% с 2%, на 2022 год — до 2,3% с 1,9%. По итогам 2020 года российская экономика снизилась на 3%, а не на 4,2%, как ожидалось в ноябре, пишет ЕК. Структура экономики и возобновление геополитической напряженности также предполагают лишь умеренное восстановление в прогнозируемом горизонте, отмечается в докладе.

В Евросоюзе назвали возможные сроки восстановления экономики ВВП Евросоюза за 2020 год, согласно окончательной оценке Евростата, сократился на 6,2%.

Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП США в 2021 году до 6,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,7%. Также повышен прогноз роста американской экономики в 2022 году до 3,8% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. Еврокомиссия прогнозирует, что уровень безработицы в США в 2021 году составит 4,6%, снизившись с уровня прошлого года в 8,1%. Ожидается, что рост занятости в некоторой степени будет отставать от роста производства, комментирует ЕК. Прогнозируется, что ВВП Китая в 2021 году вырастет на 7,9%. В предыдущем прогнозе говорилось о росте на 7,3%. Прогноз по росту ВВП страны в 2022 году ухудшился до 5,4% с 5,6%. По прогнозам ЕК, импорт Китая в 2021 году увеличится на 7,8%, а в 2022-м — на 4,8%.

Прогноз роста реального ВВП еврозоны на текущий год повышен до 4,3% с 3,8%. ЕК также повысила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2022 год до 4,4% с февральской оценки в 3,8%. Наибольший рост ВВП в текущем году ЕК ожидает в Испании (плюс 5,9%) и Франции (плюс 5,7%), наименьший — в Литве (плюс 2,9%) и Финляндии (плюс 2,7%). Экономика Германии в текущем году, как ожидается, вырастет на 3,4%, а в 2022 году — на 4,1%. Ожидается, что экономика Евросоюза вырастет на 4,2% в 2021 году и на 4,4% — в 2022-м. Отмечается, что новые оценки учитывают улучшение прогнозов по росту экономики ряда стран в ближайшие кварталы, в частности США и развивающихся стран Азии. Оценка экономики Евросоюза будет в значительной степени зависеть от успехов вакцинации.