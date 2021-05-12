Результат сдерживания цен на продукты в России полностью не устраивает никого, но без применения этих мер пришлось бы обсуждать не их эффективность, а взрывной рост цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.

Он отметил, что пандемия коронавируса усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. При этом низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе — повысили стоимость продуктов питания.

Минпромторг считает нецелесообразным госрегулирование цен в отраслях экономики помимо пищевой Глава ведомства Денис Мантуров заявил, что власти России стараются давать возможность саморегулирования, но при этом помогают, когда происходят перекосы.

«Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том числе — в АПК, что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары», — указал председатель правительства.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», — подчеркнул Мишустин.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно.