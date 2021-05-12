Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор», направленный на борьбу с отмыванием денег. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица признается физическое или юрлицо, которое, в соответствии с законодательством иностранного государства на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юрлица, наделено правом управлять денежными средствами в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей. Протектором может выступать физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юрлица либо в соответствии с ее личным законом, наделено правом контролировать действия доверительного собственника этой структуры или участвовать в ее деятельности.

Также законопроект уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Предлагаемые изменения обеспечивают сбор идентификационных данных о таких сторонах этой структуры, как протектор, выгодоприобретатели, а также иные лица, осуществляющие конечный эффективный контроль иностранной структуры без образования юрлица.

КС проверит закон об отмывании денег из-за необходимости сообщать банку домашний адрес Закон против отмывания доходов в нынешней редакции позволяет банкам произвольно отказывать клиентам в обслуживании.

Уточняется обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию своего статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. Вводится обязанность для доверительных собственников такой структуры при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, блокировать денежные средства, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Требования в части идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев вводятся в части применения мер по блокированию денежных средств, внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации в отношении своих клиентов и распространяются на адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в случаях, когда они действуют в качестве доверительного управляющего в трасте или осуществляют эквивалентные функции для любой другой формы юридического образования.