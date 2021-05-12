В ФСБ России планируют создать универсальную систему доверенного хранения ключей шифрования от мессенджеров для быстрого доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации. Об этом в интервью РИА Новости заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, серьезным вызовом в борьбе с террористическими группировками является сквозное шифрование в популярных мессенджерах, которое осложняет оперативный доступ правоохранительных органов к данным в контртеррористических целях.

«В этом контексте хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации. Не буду углубляться в детали. Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами», — пояснил Сыромолотов.

Он также подчеркнул, что в социальных сетях идет распространение информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения. Есть примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира.