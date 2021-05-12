Банк России рекомендует кредитным организациям не размещать в одних и тех же разделах своих сайтов и мобильных приложений информацию о традиционных вкладах и комбинированных продуктах, которые предусматривают, что часть денег клиента идет на депозит, а другая часть — в инвестиционный инструмент. Например, инвестиционное страхование жизни, брокерский счет или в доверительное управление, уточняется в информационном письме регулятора кредитным организациям.

Как показал анализ ЦБ, зачастую банки предлагают эти продукты в одном и том же разделе. «Это создает риск, что неопытные инвесторы могут воспринимать комбинированные продукты в качестве обычных банковских вкладов «с повышенной ставкой», не осознавая их принципиальных отличий — в частности, что деньги, вложенные в инвестиционную часть комбинированного продукта, не застрахованы Агентством по страхованию вкладов, а доходность по ним не гарантирована», — говорится в документе.

Ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям воздерживаться от предложения неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов до введения обязательного тестирования.